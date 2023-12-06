Memura Zam Oranında Enflasyon Oyunu!

Gazete ve televizyonlarda memur zammının yüzde 43 üzerinde olduğu söyleniyor. Türkiye Kamusen İzmir Temsilcisi İrfan Toksoy bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

Enflasyon farkının bir zam olmadığının altını çizen Toksoy, memura verilecek zammın Türkiye’nin büyüyen ekonomisinden alacağı paydır dedi. Memurun temel beklentisi refah payı...

Zamlar memur taban maaşına yapılmadığı için emekli aylıklarına etki etmiyor. Haliyle memurlar emeklilikleri gelmesine rağmen 65 yaşına kadar çalışmayı tercih ediyor.

Türkiye’nin büyük bir devlet olduğunu hatırlatan Toksoy, beklentimiz memurlara yaraşır bir zam oranı ifadelerini kullandı.