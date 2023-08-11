Merkez Bankası döviz rezervinde artış! Bakan Mehmet Şimşek son verileri açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası döviz rezervlerinde son iki ayda 17,1 milyar dolara varan artışlar olduğunu söyledi.

Buna göre, toplam brüt rezerv 115.6 milyar dolara, net rezerv 15.7 milyar dolara çıktı.

Bakan Şimşek, "Rezerv artışlarının, kur korumalı mevduat dönüşlerinin rekor seviyede olduğu ağustos ayında devam etmesi oldukça anlamlı. Piyasa koşulları elverdiği ölçüde rezerv biriktirmeye devam edeceğiz" dedi.

YURT İÇİ DÖVİZ MEVDUATINDA DÜŞÜŞ

Öte yandan Yurt İçi döviz mevduatı, bir haftada 1.1 milyar dolar azaldı.

Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 171 milyar 543,4 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı, 4 Ağustos ile sona eren haftada 170 milyar 408,3 milyon dolara geriledi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 2 milyar 422,8 milyon dolar azalarak 102 milyar 121 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 1 milyar 287,8milyon dolar artarak 68 milyar 287.3 milyon dolara çıktı.