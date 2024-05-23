2024-YKS sınav giriş belgesi erişime açıldı! 2024-YKS sınav giriş belgesi sorgulama

ÖSYM, YKS sınav giriş yerlerini gösteren sınava giriş belgelerini erişime açtı. Adaylar belgelerini "https://ais.osym.gov.tr" adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"8 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2024-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır."

"Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 23 Mayıs 2024 tarihinde saat 14.30'dan itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir. Sınavın uygulanmasına ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-YKS Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar, “Temel Kurallar” metnine ve Kılavuz’a aşağıdaki bağlantılardan erişebilecektir. Sınava girecek adayların bu bilgileri dikkatle incelemesi gerekmektedir."

SINAVA GİRERKEN GEREKLİ OLACAK BELGELER

Adaylar, sınava girerken ilgili oturuma ait sınav giriş belgesini yanlarında bulundurmak zorunda. Bunun yanında Fotoğraflı nüfus cüzdanı, fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı, geçerlilik süresi devam eden pasaport ile Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait fotoğraflı Pembe/Mavi Kartın aslı, Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı, T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan “fotoğraflı, imzalı mühürlü, barkodlu-karekodlu” veya “fotoğraflı, barkodlu-karekodlu” Geçici Kimlik Belgesi'nden birini yanlarında bulundurmak zorunda.

Sınava, fotoğrafsız kimlik belgesi olmadan giriş mümkün olmayacak. Fotoğraflı belgesi olmayan, sınava kadar bu belgeyi çıkartmalı.

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