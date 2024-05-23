EKPSS 2024 sonuç ekranı! EKPSS 2024 sınav sonuçları açıklandı mı?

Binlerce adayın beklediği EKPSS sonuçlarının bugün açıklanacağı duyurulmuştu. Peki EKPSS 2024 sonuçları açıklandı mı? EKPSS 2024 sonuç ekranı ve sonuçların açıklanıp açıklanmadığını sizler için derledik.

EKPSS 2024 sonuç ekranı! EKPSS 2024 sınav sonuçları açıklandı mı?
EKPSS 2024 sonuç ekranı! EKPSS 2024 sınav sonuçları açıklandı mı?
Editör: Uğur Çam

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 2024 (EKPSS) sonuçları, erişime açılacak. Sınava katılan binlerce aday, sonuçların açıklanmasını bekliyor. EKPSS 2024 sonuçlarına T.C. kimlik numarası ve aday şifresini kullanarak bakılabilecek. Adaylar, ayrıca e-Devlet giriş seçeneği üzerinden EKPSS sonuç ekranına ulaşabilecek. Sonuç ekranında, toplam puan, doğru ve yanlış cevap sayıları yer alacak. Sınava katılan adaylara ayrıca bilgilendirme yapılmayacak. 

EKPSS 2024 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM, 28 Nisan'da ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunları için gerçekleştirilen EKPSS sınavının değerlendirme işlemlerini tamamladı. Yayınlanan kılavuzda sonuçların 23 Mayıs Perşembe günü erişime açılacağı duyuruldu. ÖSYM, henüz EKPSS sonuçlarını adaylarla paylaşmasa da gün içinde sonuçların açıklanması bekleniyor. 

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