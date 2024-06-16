Kaçan kurbanlık iki kişiyi yaraladı

Erzurum'da kesim için hazırlanan kurbanlık tosun kaçtı, sahiplerine zor anlar yaşattı.

Kaçan kurbanlık iki kişiyi yaraladı
Editör: Yağmur Biçen

Erzurum'un Pasinler ilçesi Nebihanları bölgesinde kaçan kurbanlık herkesi korkuttu. Açık alanda kurban hazırlığı yapan vatandaşlar bir anda hayvanlarını ellerinden kaçırdı.

İki kişiyi yaralayan tosun açık arazide kayıplara karıştı. Kaçan tosundan korkan bazı vatandaşlar ise ağaçlara tırmandı. Uzun süre sahiplerini peşinden koşturan kurbanlık büyük uğraş sonucu yakalandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Kurban Bayramı # kurban kesim
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