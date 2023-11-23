Merkez Bankası Faizleri Arttırdı! Karar Altın ve Dövizi Nasıl Etkileyecek? İslam Memiş'ten İlk Açıklama

Merkez Bankası, faiz kararını açıklamasının ardından gözler bu artışın piyasadaki etkilerine çevrildi. 500 baz puanlık artışla Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 40'a çıkartması sonucu altın ve döviz bundan nasıl etkilenir? Finans Analisti İslam Memiş, A Haber ekranlarında bu soruların yanıtlarını verdi.

Faiz Artışı Dolar ve Euro Gibi Dövizlere Etkisi Ne Olur?

İslam Memiş, açıklamasında Merkez Bankası'nın faiz arttırımı kararı sonrası 28,80 seviyesinde olan dolar kurunun 28,76 seviyelerine gerilediğini söyledi. Memiş, "Özellikle döviz kurlarında kısmen bir geri çekilme olduğunu gözlemliyoruz. 28,80 seviyesindeydi dolar kuru şimdi şu anda 28,76 lira seviyesinde. Bir miktar daha geri çekilmeler yarın da devam edebilir diye tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.

Faiz Artışları Ne Kadar Devam Edecek?

İslam Memiş, Merkez Bankası'nın faiz artışlarını bir süre daha devam ettirmesini beklediğini açıkladı. Memiş, özellikle aralık ve ocak aylarında beklediği artışı aktardı. Memiş şöyle konuştu:

- Merkez Bankası'nın rezervlerinin artıyor olması, sıkı duruşunu koruyor olması özellikle arlık ve ocak aylarında 250, 250 toplamda 500 baz puan faiz arttırımı yapma olasılığı piyasalar tarafından yavaş yavaş fiyatlanmaya başlandı. Bu da faiz artışının yüzde 45 olma olasılığını piyasalar değerlendiriyor.

- İki kez 250 baz puanlık, daha az bir faiz arttırımıyla, artık bu faiz arttırımlarının neticesini görmek için kenara çekilen bir Merkez Bankası... Muhtemelen ocak ayının sonunda faiz arttırımlarının sonuna gelmiş olabiliriz.

Altının Durumu Ne Olacak?

İslam Memiş, faiz artışının altına etkilerin de açıkladı. Memiş, altındaki düşüşün geçici olduğunu aktararak şunları ifade etti: