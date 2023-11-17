Merkez Bankası'nın Dolar ve Enflasyon Tahmini Açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kasım ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi’ni yayımladı.

Anket sonuçlarına göre, yıl sonu enflasyon tahmini bir önceki anket dönemine göre 0,78 puan gerileyerek yüzde 67,23 oldu. Dolar kuru beklentisi ise 29.99 liraya indi.

Geçen ay yüzde 3,92 olan kasım ayı enflasyon beklentisi ise, bu anket döneminde yüzde 4,07'ye çıktı.

Ankette, faiz beklentileri ise arttı. Merkez Bankası’nın politika faizi oranı cari ay sonu beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 33,68 iken bu anket döneminde yüzde 37,80 oldu.

12 ay sonrası için faiz beklentisi ise, yüzde 33,22’den yüzde 37,71’e çıktı.