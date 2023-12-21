Merkez Bankasının Faiz Kararı Ortalığı Karıştırdı! Altın ve Dolar Fiyatları Arttı Mı? Dövizde Son Durum Ne?

Merkez Bankası 21 Aralık yılın 7. kez faiz kararını açıkladı. Faiz kararı sonrası ortalık karıştı. Özellikle dövizdeki buhran merak edildi. Peki, altın ve dolar fiyatları arttı mı? İşte yanıtı:

Merkez Bankasının Faiz Kararı Ortalığı Karıştırdı! Altın ve Dolar Fiyatları Arttı Mı? Dövizde Son Durum Ne?
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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında yapılan toplantıda 7. kez faiz kararı açıklandı. Saat 14.00'te Merkez Bankası, faiz oranı ile ilgili kararını kamuoyuna duyurdu. Hafize Gaye'nin başkanlığında gerçekleşen faiz kararı yaklaşık. Bir senede tam 7. kez artmış oldu. Faiz politikasıyla ilerlenen ekonomide vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 40'tan yüzde yüzde 42,5 düzeyine yükseltildi. Bu karar piyasaları yakından ilgilendiriyor. 

Altın ve Dolar Fiyatları Arttı Mı? Dövizde Son Durun Ne?

Merkez Bankası faiz oranının sabit tutsaydı altın ve dolarda da dalgalanma seyri sabit ilerleyecekti. Ayrıca altına olan talep azalacaktı. Bunun yanı sıra faiz oranı düşürülseydi. Piyasalarda da sabit bir durum söz konusu olmaya devam edecekti. Artış tüm dengeleri yeniden değiştirdi. Altının kilogram değeri yükselmesi bekleniyor. Merkez Bankası'nın faiz oranlarını artırması, ekonomide çeşitli etkiler yaratır ve bu etkiler doğrudan şirketlerin mali durumlarına ve piyasa değerlerine yansır. Şirketlerin hisse senetlerinde genel bir düşüş yaşanması, borsa endekslerini olumsuz etkileyebilir. Örneğin, Türkiye'de BIST 100 gibi endeksler, büyük şirketlerin hisse senetlerinin performansını takip eder. Bu şirketlerin birçoğunun hisse fiyatlarında düşüş yaşanması, endeksin genel değerinde de düşüşe neden olabilir. Normal şartlarda faiz ve borsa arasında genellikle ters bir ilişki vardır. Yani, diğer tüm değişkenler sabitken, faiz artırıldığında borsanın düşmesi, azaltıldığında ise yükselmesi beklenir.

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Merkez Bankası'nın Faiz Kararı Açıklandı! 7. Kez Faiz Artışı GerçekleştiMerkez Bankası'nın Faiz Kararı Açıklandı! 7. Kez Faiz Artışı GerçekleştiGündem
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