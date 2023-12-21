Merkez Bankası'nın Faiz Kararı Açıklandı! 7. Kez Faiz Artışı Gerçekleşti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) son toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında yapıldı. Ekonomi gündemini yakından ilgilendiren toplantının ardından saat 14.00'te Merkez Bankası, faiz oranı ile ilgili kararını kamuoyuna duyurdu. Peki faiz oranı ne kadar oldu? Merkez Bankası yeni faiz kararını açıkladı! İşte detaylar...

Merkez Bankası'nın Faiz Kararı Belli Oldu!

Ekonomide başlayan yeni dönemin ardından Hafize Gaye Erkan'ın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanlığına, Mehmet Şimşek'in de Hazine ve Maliye Bakanlığının başına getirilmesiyle birlikte faiz artışına gidilmeye başlanmıştı.

Söz konusu görev değişikliklerinden önce yüzde 8,5 seviyesinde olan faiz oranı, sırasıyla yüzde 8,5'tan yüzde 15'e, yüzde 15'ten yüzde 17,5'a, yüzde 17,5'tan yüzde 25'e, yüzde 25'ten yüzde 30'a, yüzde 30'dan yüzde 35'e ve son olarak 23 Kasım Perşembe günü alınan kararla yüzde 35’ten yüzde 40 düzeyine yükseltilmişti.

Böylece Hafize Gaye Erkan'ın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanlığına getirilmesinin ardından üst üste 6 kez faiz oranında artışa gidilmişti.

Merkez Bankası 7. Kez Faiz Oranını Artırdı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bugün bir araya geldi. Toplantının ardından, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı ile ilgili alınan karar açıklandı.

Buna göre, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 40'tan yüzde yüzde 42,5 düzeyine yükseltildi.

Merkez Bankası tarafından yayımlanan açıklama metninde şu ifadelere yer verildi:

"Kasım ayında sınırlı bir artış kaydeden manşet enflasyon son Enflasyon Raporu'nda sunulan görünümle uyumlu seyretmektedir. Yurt içi talebin mevcut seviyesi, hizmet fiyatlarındaki katılık ve jeopolitik riskler enflasyon baskılarını canlı tutmaktadır. Öte yandan, yakın döneme ilişkin göstergeler, parasal sıkılaştırmanın finansal koşullara yansımasıyla yurt içi talepteki dengelenmenin devam ettiğine işaret etmektedir. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında sınırlı bir iyileşmenin başladığını da değerlendirmektedir. Dış finansman koşullarındaki belirgin iyileşme, rezervlerde süregelen artış, talepteki dengelenmenin cari işlemler hesabına desteği ve Türk lirası varlıklara yurt içi ve yurt dışı talebin güçlenerek artması, döviz kuru istikrarı ve para politikasının etkinliğine güçlü katkıda bulunmaktadır. Bu çerçevede, aylık enflasyonun ana eğilimindeki düşüş sürmektedir.

Kurul, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirerek parasal sıkılaştırma hızını yavaşlatmıştır. Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlamayı öngörmektedir. Fiyat istikrarının kalıcı tesisi için gerekli parasal sıkılığın ise gerektiği müddetçe sürdürüleceği değerlendirilmiştir.

Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmasının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Kredi faizlerinin hedeflenen finansal sıkılık düzeyiyle uyumlu olduğu değerlendirilirken, Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik düzenlemelerin, parasal sıkılaşma eşliğinde aktarım mekanizmasını güçlendirmeye ve bankacılık sisteminin fonlama kompozisyonunu iyileştirmeye devam edeceği öngörülmektedir. Kurul, faiz kararlarının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleme amacıyla, kullandığı sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırarak miktarsal sıkılaştırmaya devam edecektir.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın birikimli ve gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlemeye devam edecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.

Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir."