Ersin Tatar'dan Vladimir Putin'e Tarihi Çağrı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rusya ile KKTC arasında doğrudan diplomatik ilişkilerin kurulması gerektiğini belirtti.

Rus haber ajansı TASS’a konuşan Tatar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e çağrı yaptı.

- Rusya ile ilişkilerimizin gelişmesini ve genişlemesini istiyoruz, bu nedenle Rus makamlarından ve bizzat Başkan Putin'den, özellikle Ukrayna'da yaşananlardan sonra ve küresel değişimlerle birlikte dünyada olup bitenleri göz önünde bulundurarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile doğrudan ilişkiler konusunu değerlendirmelerini rica ediyorum.

Tatar, Rusya’nın Kıbrıs politikasını gözden geçirmesi gerektiğini vurguladı. Moskova’nın Lefkoşa ile doğrudan ilişki kurmasının, Türkiye'ye de fayda sağlayacağını söyledi.

- Rusya, kendini güvende hissetmediği için Ukrayna'da operasyon yapıyor. Aynı şey Türkiye için de geçerli. Rusların, Kıbrıslı Türklerin adanın kuzey kesiminde kendi devletlerinde, egemenlik haklarına sahip, ancak Rum kesimiyle iş birliği içinde kendi kaderlerini tayin etmesini takdir etmesi gerektiğine inanıyorum.