Mevsim Sebze-Meyveleri Vatandaşın Cebini Zorluyor
Havalar soğumaya başladı. Uzmanlar bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için meyve sebzelerin mevsiminde tüketilmesine dikkat çekti. Ancak çarşı-pazara çıkan vatandaş hayat pahalılığından dertli. 1 hatalık alışverişi yapmakta zorlanan vatandaş mevsim meyve-sebzesini çoktan unuttu.
Kış mevsimi geldi, hastalıklar baş göstermeye başladı. Uzmanlar kalsiyum ve c vitamini açısından yeşil yapraklı sebzelerin tüketilmesini öneriyor.
Pazara çıktığımızda kerevizin tanesinin 10 liraya satıldığını gördük. Ispanağın kilosu 20 lira. Maydanoz, roka ve nanenin demeti ise 10 lira. Yeşillik deyince marulu atlamayalım. O da 15 liradan alıcı buluyor. Pazar tezgahlarında mandalina 15 liradan, nar ile elma 20, muz ise 40 liradan satılıyor. Uzmanlar, özellikle mevsim geçişlerinde ve soğuk havalarda balık tüketimine dikkat çekiyor.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi
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