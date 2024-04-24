Motorin fiyatlarına indirim geliyor! İşte indirimle birlikte yeni fiyatlar

Bu gece yarısından itibaren motorine indirim geliyor. Litre fiyatında 1 lira 17 kuruş indirim olacak.

Motorin fiyatlarına indirim geliyor! İşte indirimle birlikte yeni fiyatlar
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Motorine bu kez indirim yolda. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 1 lira 17 kuruş indirim yapılacak.

İndirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 40 lira 99 kuruşa, Ankara'da 41 lira 88 kuruşa, İzmir'de 42 lira 13 kuruşa gerileyecek.

Bu gece benzinde ise fiyat değişimi olmayacak.

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 43 lira 62 kuruş, Ankara'da 44 lira 47 kuruş, İzmir'de 44 lira 71 kuruş seviyesinde bulunuyor.

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