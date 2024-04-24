Motorin fiyatlarına indirim geliyor! İşte indirimle birlikte yeni fiyatlar

Motorine bu kez indirim yolda. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 1 lira 17 kuruş indirim yapılacak.

İndirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 40 lira 99 kuruşa, Ankara'da 41 lira 88 kuruşa, İzmir'de 42 lira 13 kuruşa gerileyecek.

Bu gece benzinde ise fiyat değişimi olmayacak.

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 43 lira 62 kuruş, Ankara'da 44 lira 47 kuruş, İzmir'de 44 lira 71 kuruş seviyesinde bulunuyor.