İstanbul'da yaşayanlar dikkat! Toz taşınımı etkili olacak

Meteoroloji'den yurdun çeşitli noktalarında etkili olması beklenen toz taşınımı ile ilgili kritik açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Son olarak, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Marmara Bölgesi'nde beklenen toz taşınımı ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, bugün bölge genelinde toz taşınımı beklendiği bildirildi.

Başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'ndeki illerde yaşayan vatandaşlara yönelik yapılan uyarılarda, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.