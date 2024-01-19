Motorine bu gece zam geliyor! İşte yapılacak artış miktarı

LPG'den sonra motorinine de zam yolda. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 15 kuruş zam yapılacak.

Motorine bu gece zam geliyor! İşte yapılacak artış miktarı
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Motorine bu gece zam geliyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 15 kuruş zam yapılacak. Benzinde ise fiyat değişimi olmayacak.

Zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 40 lira 21 kuruşa yükselecek.

LPG'nin litre fiyatına ise 40 kuruş zam gelmişti. Litre fiyatı 20 liranın üzerine çıkmıştı.

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