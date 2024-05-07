Muğla'da öğrencilerin ulaşım problemi: TGB'den tepki geldi

Muğla’da, yurt bölgeleri için uygulanan 1 TL’lik ring sefer ücretinden Meslek Yüksekokulu'nun kapsam dışı tutulmasına öğrencilerden tepki geldi. Türkiye Gençlik Birliği Muğla İl Başkanı Şaban Can Girgin, seçim öncesi verilen vaatlerin tutulmasını ve ayrımın ortadan kalkmasını istedi.

Muğla'da öğrencilerin ulaşım problemi: TGB'den tepki geldi


Muğla Büyükşehir Belediyesi, ulaşım ücretlerinde indirim yaptı. Ancak Meslek Yüksekokulu öğrencilerini kapsam dışında bıraktı. Türkiye Gençlik Birliği, bu ulaşım ayrımcılığına tepki gösterdi.

Belediye, Kötekli, Kampüs, Yeniköy ve Turgutreis öğrenci yurtları bölgesindeki ring sefer ücretini, 1 Mayıs'tan itibaren 7 TL den 1 TL’ye düşürmüştü. Bu durum üniversitelileri sevindirdi. Ancak Meslek Yüksekokulu indirim kapsamına alınmadı. Okul önünde eylem vardı. TGB, öğrencilerin sesi oldu.

TGB Muğla İl Başkanı Şaban Can Girgin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’a seslendi. Öğrencilerin talebini dile getirdi.

Girgin, UKOME toplantılarının takipçisi olacaklarını belirtti.

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