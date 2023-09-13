Muğla'dan 94 ülkeye su ürünü ihracatı

Alabalık, çipura, levrek, minekop Türkiye karasularında yetişen kıymetli balık türlerinin önemli ev sahibi Muğla bu sene de büyük talep görüyor. Muğla'dan bu yıl 94 ülkeye su ürünleri 155 bin ton ihracat yapıldı.

MUĞLA'DAN 94 ÜLKEYE SU ÜRÜNÜ İHRACATI

Kent merkezi ve ilçelerdeki tesislerde üretilen balıklar, fileli kepçeler yardımıyla alınarak işlenmek üzere başka tesislere götürülüyor. Temizlenen balıklar, fileto olarak veya dondurularak satışa hazır hale getiriliyor.

Balık ürünleri iç pazarın yanı sıra Rusya Japonya ve ABD başta olmak üzere 100'e yakın ülkeye satılıyor. Yıl sonuna kadar 1 milyar dolar hedeflerine ulaşmak için çaba gösterdiklerini anlatan . Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, ekim ayıyla yeniden ivme kazanacak ihracatın yıl sonu hedeflerine de yansıyacağını söyledi.