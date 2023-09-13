Muğla'dan 94 ülkeye su ürünü ihracatı

Kültür balıkçılığında önemli yere sahip Muğla'dan 94 ülkeye su ürünleri ihraç ediliyor. Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak ilk 8 ayda 2023 yılı hedefine ulaşarak 21 milyon dolarlık bir artı kazanç elde edildiğini söyledi.

Muğla'dan 94 ülkeye su ürünü ihracatı
su ürünleri
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Alabalık, çipura, levrek, minekop Türkiye karasularında yetişen kıymetli balık türlerinin önemli ev sahibi Muğla bu sene de büyük talep görüyor. Muğla'dan bu yıl 94 ülkeye su ürünleri 155 bin ton ihracat yapıldı.

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MUĞLA'DAN 94 ÜLKEYE SU ÜRÜNÜ İHRACATI

Kent merkezi ve ilçelerdeki tesislerde üretilen balıklar, fileli kepçeler yardımıyla alınarak işlenmek üzere başka tesislere götürülüyor. Temizlenen balıklar, fileto olarak veya dondurularak satışa hazır hale getiriliyor.

Muğla'dan 94 ülkeye su ürünü ihracatı - Resim : 2Balık ürünleri iç pazarın yanı sıra Rusya Japonya ve ABD başta olmak üzere 100'e yakın ülkeye satılıyor. Yıl sonuna kadar 1 milyar dolar hedeflerine ulaşmak için çaba gösterdiklerini anlatan . Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, ekim ayıyla yeniden ivme kazanacak ihracatın yıl sonu hedeflerine de yansıyacağını söyledi.

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