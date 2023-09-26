Öğrencilere Vergisiz Telefon! Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yükseköğretimdeki öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar alımında vergi muafiyeti sağlanacağını duyurmuştu.

Erdoğan, Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası bu düzenlemenin ayrıntılarını paylaştı.

Vergisiz Telefondan Kimler Faydalanacak?

Vergisiz telefon desteğinden, Türkiye'deki tüm üniversitelerde ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrenciler yararlanabilecek. Açıköğretim, uzaktan eğitim ve uzaktan öğretim programlarında öğrenim gören öğrenciler de bu destekten yararlanacak.

Vergisiz telefon desteğinden yararlanmak isteyen öğrenciler, herhangi bir operatör bayisine giderek veya online olarak cep telefonu satın alabilecekler. Operatör bayileri, öğrencilerin öğrenci kimlik kartlarını ibraz etmesi halinde, vergisiz telefon desteğinden yararlanmasına imkan sağlayacak.

9500 TL’yi geçmeyen telefon ve bilgisayarlar için 5500 TL destek sağlanacak.

Öte yandan Erdoğan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası şu açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

- Türkiye Yüzyılını inşa süreci hedefiyle çıktığımız yolculuğumuz sürüyor. Ülkemizi dünyada hak ettiği yere getirmenin mücadelesini veriyoruz. Dış politika kulvarında yoğun bir programımız vardı. Orta Vadeli Programın tamamlayıcısı niteliğindeki 14. Kalkınma Programını yakında sunacağız.

Hiçbir ayrım yapmadan milletimizin her bir ferdini OVP'ye destek olmaya davet ediyorum. 85 milyon el ele gönül gönüle Türkiye'yi hedefleriyle buluşturacağız.

"Hedefimiz Sürdürülebilir Büyüme" - Türkiye'yi büyütmek ve güçlendirmek, hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun hepimizin ortak hedefidir. Türkiye Yüzyılını biz ilan etmiş olsak da bu 85 milyonun ortak idealidir. Hedefimiz sürdürülebilir büyüme. Önyargılar kırıldıkça yatırımlar da artacak.

Yeni Anayasa Mesaisi

- Cumhur İttifakı olarak yeni yasama döneminde ülkemizi sivil ve özgürlükçü bir anayasa kavuşturmak için çabalarımızı yoğunlaştıracağız.

Öğrencilere Bilgisayar Ve Cep Telefonu Desteği

- Örgün etğitimdeki öğrencilerimize bilgisayar ve cep telefonu desteğini açıklıyoruz. Üniversiteli gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı aşmayan cep telefonu ve bilgisayar için toplamda 5 bin 500 lirayı geçmeyecek şekilde destek vereceğiz. Cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4'üne, bilgisayarlar için yüzde 16,7'si kadar tutarda destek sağlayacağız. Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. 18 yaşına giren tüm gençlere 1 yıl süreyle geçerli Genç Kart vereceğiz, müze, sinema tiyatro, sinemadan ücretsiz ya da indirimli faydalanabilecekler.

Aile Ve Gençlik Bankası Meclis'e Geliyor

- Aile ve Gençlik Bankası çalışmalarımızı tamamladık. Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızla kanun teklifini Meclisimizin takdirine sunacağız.

Yeni Evlenen Çiftlere Faizsiz Kredi İmkanı

- Yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankasından karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız, bunu pilot proje olarak deprem bölgesinde uygulayacağız.

Karabağ'daki Gelişmeler