Piyasalarda gün sonu! Borsada günün özeti döviz kurları ve brent petrol...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 272,88 puan artarak 7.714,3 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 11,93 puan artışla ve yüzde 0,16 değer kazanarak 7.453,42 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.397,6 en yüksek 7.720,9 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,67 artışla 7.714,3 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,93, teknoloji endeksi yüzde 4,28, sanayi endeksi yüzde 4,30, hizmetler endeksi de 3,38 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 272,31 puan ve yüzde 3,36 yükselişle 8.378,7 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 99'u prim yaptı, 1'i geriledi. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Astor Enerji, Akbank, Türkiye İş Bankası ve Yapı Kredi oldu.

ALTININ ONSU 1.917 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.917 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 2,6 artışla 1 milyon 712 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 26.9870 lira, satışta 27.0952 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 26.9789 lira, satışta 27.0870 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0960, sterlin/dolar paritesi 1,2710, dolar/yen paritesi de 144,8 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,7 yükselişle 86,7 dolardan işlem görüyor.