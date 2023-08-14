Piyasalarda gün sonu! Borsada günün, özeti döviz kurları ve brent petrol...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 23,01 puan artarak 7.737,38 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 80,64 puan ve yüzde 1,05 değer kazanarak 7.795,01 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.681,27, en yüksek 7.868,74 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 7.737,38 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,13 ve teknoloji endeksi yüzde 0,31 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 1,04 ve sanayi endeksi yüzde 0,71 artış kaydetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 14,61 puan ve yüzde 0,17 düşüşle 8.364,12 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 47'si prim yaptı, 53'ü geriledi. Astor Enerji, Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Tüpraş Türkiye Petrol ve Petkim en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.910 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.910 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 0,6 artışla 1 milyon 713 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 26.9980 lira, satışta 27.1062 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 26.9870 lira, satışta 27.0952 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0920, sterlin/dolar paritesi 1,2690, dolar/yen paritesi de 145,3 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,2 azalışla 86,1 dolardan işlem görüyor.