ENRYA halka arz oluyor

Enerya Enerji (ENRYA) halka arz ediliyor. Şirket, 14-15-16 Ağustos tarihlerinde 09:00 - 17:00 saatleri arasında talepleri kabul edecek. İşte ayrıntılar...

ENRYA halka arz oluyor

ENRYA Halka arzına katılmak isteyen yatırımcılar, aşağıda yer alan banka ve aracı kurumlar üzerinden 88,76 TL fiyat ile taleplerini 16 Ağustos tarihine kadar, 09:00 ile 17:00 arasında iletebilecek.

Enerya Enerji halka arzında, Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara “Eşit Dağıtım” yöntemi uygulanacak.

Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar için tahsis edilen pay oranı ise %70 (27.300.000)

Enerya Enerji’nin #ENRYA, halka arz sürecinin tamamlanmasının ardından, şirket payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak.

Halka arzda, T1-T2 bakiye kullanılamayacak.

Bu makale ilk olarak halkaarz.net üzerinde yayımlanmıştır.

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