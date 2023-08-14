ENRYA halka arz oluyor

ENRYA Halka arzına katılmak isteyen yatırımcılar, aşağıda yer alan banka ve aracı kurumlar üzerinden 88,76 TL fiyat ile taleplerini 16 Ağustos tarihine kadar, 09:00 ile 17:00 arasında iletebilecek.

Enerya Enerji halka arzında, Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara “Eşit Dağıtım” yöntemi uygulanacak.

Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar için tahsis edilen pay oranı ise %70 (27.300.000)

Enerya Enerji’nin #ENRYA, halka arz sürecinin tamamlanmasının ardından, şirket payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak.

Halka arzda, T1-T2 bakiye kullanılamayacak.

Bu makale ilk olarak halkaarz.net üzerinde yayımlanmıştır.