Piyasalarda gün sonu! Borsada günün özeti döviz kurları ve brent petrol...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 25,35 puan azalarak 7.771,30 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 59,50 puan ve yüzde 0,76 değer kazanarak 7.856,15 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.691,26, en yüksek 7.902,95 puan ile tarihi zirvesini gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,33 azalışla 7.771,30 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,66, teknoloji endeksi yüzde 0,79 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,3 ve sanayi endeksi yüzde 0,48 artış kaydetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 89,09 puan ve yüzde 1,06 düşüşle 8.314,32 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 49'u prim yaptı, 51'i geriledi. Tüpraş, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Turkcell ve Koza Altın İşletmeleri AŞ en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.898 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.45 itibarıyla 1.898 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 4,02 altında 1 milyon 647 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 27.1486 lira, satışta 27.2574 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 27.1085 lira, satışta 27.2171 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.45 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0850, sterlin/dolar paritesi 1,2740, dolar/yen paritesi de 145,8 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,5 azalışla 83,8 dolardan işlem görüyor.