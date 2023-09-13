Piyasalarda gün sonu! Borsada günün özeti, döviz kurları ve brent petrol...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 146,01 puan azalarak 8.013,89 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 24,14 puan ve yüzde 0,30 değer kazanarak 8.184,04 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.977,69, en yüksek 8.235,96 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,79 azalışla 8.013,89 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,31, teknoloji endeksi yüzde 1,57, sanayi endeksi yüzde 2,08 ve hizmetler endeksi yüzde 1,60 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 146,56 puan ve yüzde 1,70 düşüşle 8.451,97 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 19'u prim yaptı, 81'i geriledi. Şişecam, Enka İnşaat, Türk Hava Yolları, Yapı Kredi ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.912 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.912 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 1 azalışla 1 milyon 680 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 26,8836 lira, satışta 26,9913 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 26,8394 lira, satışta 26,9469 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0740, sterlin/dolar paritesi 1,2500, dolar/yen paritesi de 147,4 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,3 artışla 91,9 dolardan işlem görüyor.