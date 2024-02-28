Ramazan'a enflasyon gölgesi düştü! Ramazan kolilerinin fiyatı iki katına çıktı
11 ayın sultanı ramazana girmemize sayılı günler kaldı, hazırlıklar da başladı. Ancak, iftar ve sahur sofraları bu yıl yüksek gıda enflasyonu gölgesinde kurulucak. Çünkü geçen yıl en uygun ramazan kolisi 200 lira iken bu yıl 300 liraya çıktı. Zincir marketlerde İse bir koli 900 liraya kadar çıkıyor.
Yüksek gıda fiyatları ramazan ayının bereketine gölge düşürdü. Ramazan kolisindeki ürünlerin fiyatı uçuşa geçti.
Ramazan ayının başlaması sayılı günler kala evlerde tatlı bir telaş başladı. Ancak bu yıl sofralar yüzde yüz zamlı kurulucak. Ramazan kolisi ekonomi ve mega diye ikiye ayrılıyor. Peki ya fiyatlar ne durumda?
İstanbul Başakşehir'deki toptancılar halinde en lüks erzak kolisi, 2023 yılında 400 liraydı. Bu yıl yüzde 50 zam geldi. 600 lira oldu.
Zincir marketlerde ise en lüks koli 500 ila 900 lira arasında değişiyor. Marketlerdeki fiyat geçen yıla göre yüzde 100 zamlı satılıyor. En uygunu 300 en pahalısı 900 lirayı bulan ramazan kolileri 30 günlük ramazanı tamamlamaya yetmezken vatandaş kazanı nasıl kaynatacağız diye düşünüyor.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi