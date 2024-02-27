Ramazan öncesi market denetimleri zamlara karşı çözüm olacak mı?
Yaklaşan ramazan ayı öncesinde marketlere fiyat denetimi yapıldı. Usulsüzlük yapanlara idari para cezası kesildi. Peki bu ceza fahiş fiyat artışına ya da sürekli değişen etiketlere çözüm mü? Diğer ülkelerde neler yapılıyor?
Marketleri gezdiler, incelediler, notlar aldılar, kayıt tuttular. Usulsüzlük tespit edilince para cezası kestiler. Ancak bu uygulama marketlerdeki fahiş fiyat artışının önüne geçer mi? Ticaret Bakanlığı ekipleri, ramazan ayı öncesinde ekiplerini sahaya çıkardı. Aralarında Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'nın da bulunduğu 10 ildeki marketlerde denetim yapıldı. Aslında bu denetimler yeni değil zaman zaman yapılıyor.
Enflasyon yüzde 64'ün üzerinde. Vatandaşın alım gücü iyice düşerken tekelleşen marketler fiyatı kendileri belirliyor. Olan vatandaşa oluyor.
"Üzerine yazılan rakam onların tekelleştiğini fiyat istikrarını kendilerinin sağladığını istediklerini koşturduklarını söyleyebiliriz."
Vatandaş marketin yolunu unuturken, yerel seçimlere odaklanan hükümet seyrediyor.
"Hükümet denetim yaptığını söylüyor ama nafile yeterli ekip kullanmıyor ciddiye almıyor izin veriyor ya da bunlarla ortak bu kadar serbest piyasa olmaz."
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi