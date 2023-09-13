Reeder Teknoloji (REEDR) halka arz talep toplama başladı

Saat 17.00'a kadar sürecek olan talep toplama sürecinde, katılımcılar pay başına 9,30 TL'den alım yapıyor. Bireysele eşit dağıtım yöntemiyle arz edilen halka arzda toplamda 215.000.000 Lot dağıtılacak.

Halka arzın konsorsiyum liderliğini Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. yürütecek ve talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından Reeder Teknoloji, Borsa İstanbul'da "REEDR" işlem koduyla işlem görmeye başlayacak.

Toplamda üç gün sürecek olan talep toplama sürecinde, yatırımcılar 13-14-15 Eylül tarihlerinde arza katılım sağlayabilirler.

REEDR HALKA ARZ GELİRİ KULLANIM YERLERİ

• %50 İşletme sermayesi.

• %20 Tesis makine ve cihaz yatırımları ile kapasite artışı.

• %15 Cep telefonu LCD paneli üretimi tesisi yatırımı.

• %5 Cep telefonu batarya üretim tesisi yatırımı.

• %5 Arge ve Ürge çalışmaları.

• %5 Girişim/teknoloji yatırımları.

REEDR HALKA ARZ KAÇ LOT VERECEK?

• 900 Bin katılım ~ 203 Lot (1887 TL).

• 1.3 Milyon katılım ~ 141 Lot (1311 TL).

• 1.7 Milyon katılım ~ 108 Lot (1004 TL).

• 2.1 Milyon katılım ~ 88 Lot (818 TL).

• 2.5 Milyon katılım ~ 74 Lot (688 TL).

• 2.9 Milyon katılım ~ 64 Lot (595 TL).

• 3.3 Milyon katılım ~ 56 Lot (520 TL).

• 3.7 Milyon katılım ~ 50 Lot (465 TL).

#REEDR HALKA ARZI HANGİ BANKALARDA?

• A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• Acar Menkul Değerler A.Ş.

• Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• Akbank T.A.Ş.

• Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• Anadolubank A.Ş.

• Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

• Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

• Bizim Menkul Değerler A.Ş.

• Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• Burgan Bank A.Ş.

• Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• DenizBank A.Ş.

• Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

• Galata Menkul Değerler A.Ş.

• Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• Garanti Bankası A.Ş.

• Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• Global Menkul Değerler A.Ş.

• Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• Türkiye Halk Bankası A.Ş.

• Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• Ing Bank A.Ş.

• Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• Türkiye İş Bankası A.Ş.

• Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

• Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• Fibabanka A.Ş.

• PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.

• Piramit Menkul Değerler A.Ş.

• Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• Qnb Finansbank A.Ş.

• Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• Şekerbank T.A.Ş.

• Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• Odea Bank A.Ş.

• Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• Teb A.Ş.

• Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

• Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• T. Vakıflar Bankası T.A.O.

• Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.

• Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

• Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.

• Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

• Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

• Pay Menkul Değerler A.Ş.

• Prim Menkul Değerler A.Ş.

Bu makale ilk olarak halkaarz.net sitesinde yayımlanmıştır.