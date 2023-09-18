REEDR halka arz sonuçları açıklandı! Rekor halka arz kaç lot verdi?

Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret AŞ, #REEDR simgesiyle gerçekleşen halka arz sonuçlarını resmi olarak açıkladı. Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası AŞ, konsorsiyum lideri olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) rekor halka arzın sonuçlarını halka duyurdu.

REEDR halka arz sonuçları açıklandı! Rekor halka arz kaç lot verdi?
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Halka arz fiyatı 9,30 TL olarak belirlenen şirket, 13-14-15 Eylül tarihlerinde talep toplama işlemini gerçekleştirmişti. Toplamda 215.000.000 lotunu yatırımcılarına pay edecek şirketin halka arz sonuçları KAP'a bildirildi.

REEDR halka arzının tahsisat grupları şu şekilde bildirildi:

• 182.750.000 Lot (%85) Yurt İçi Bireysel Yatırımcı
• 32.250.000 Lot (%15) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı

#REEDR HALKA ARZ SONUÇLARI

Halka arz büyüklüğü 1.999.500.000 TL olarak gerçekleşen şirketin arzında, toplam 4.262.914 yatırımcının 3,95 katına denk gelen 848.216.796 TL nominal değerli pay talebi geldi.

En yüksek katılım oranına sahip olan #EBEBK halka arzını da geride bırakan #REEDR halka arzı, rekor katılımcı sayısı ile Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak.

Talebi onaylanan Yurt İçi Bireysel Yatırımcı sayısı 4.208.248 olarak açıklanırken, tahsis edilen payların 2,41 katı talep geldiği vurgulandı.

Talebi onaylanan Yurt İçi Kurumsal Yatırımcısayısı ise 30 olarak duyuruldu. Tahsis edilen paylarınn 12,63 katı talep oluştuğu belirtildi.

4.208.248 Bireysel Katılımcı: En fazla 46 lot (427 TL) pay dağıtımı oldu.

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