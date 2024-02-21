Resmi Gazete'de yayımlandı! 27 bin sağlık personeli alınacak

Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alımı için ilana çıktı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığı'na alınacak 27 bin personelden 15 bini hemşire, 2 bini ise ebe olacak.

KPSS sonuçlarına göre yapılacak yerleştirme için adaylar 21-28 Şubat tarihleri arasında tercih yapacak.