Resmi Gazete'de yayımlandı! 27 bin sağlık personeli alınacak
Sağlık Bakanlığı'na 15 bini hemşire 2 bini ebe olmak üzere toplam 27 bin sözleşmeli personel alınacak. KPSS sonuçlarına göre yapılacak yerleştirme için adaylar 21-28 Şubat tarihleri arasında tercih yapacak.
Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alımı için ilana çıktı.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığı'na alınacak 27 bin personelden 15 bini hemşire, 2 bini ise ebe olacak.
KPSS sonuçlarına göre yapılacak yerleştirme için adaylar 21-28 Şubat tarihleri arasında tercih yapacak.