Resmi Gazete'de yayımlandı! 27 bin sağlık personeli alınacak

Sağlık Bakanlığı'na 15 bini hemşire 2 bini ebe olmak üzere toplam 27 bin sözleşmeli personel alınacak. KPSS sonuçlarına göre yapılacak yerleştirme için adaylar 21-28 Şubat tarihleri arasında tercih yapacak.

Resmi Gazete'de yayımlandı! 27 bin sağlık personeli alınacak
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Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alımı için ilana çıktı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığı'na alınacak 27 bin personelden 15 bini hemşire, 2 bini ise ebe olacak. 

KPSS sonuçlarına göre yapılacak yerleştirme için adaylar 21-28 Şubat tarihleri arasında tercih yapacak.

21 Şubat 2023 Resmi Gazete kararları21 Şubat 2023 Resmi Gazete kararlarıResmi Gazete
# sağlık bakanlığı # sağlık personeli alımı
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