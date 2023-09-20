Roket hızı yükseliş! Dolar/TL 27,03 seviyesinden işlem görüyor

Dün, işlem hacminin düşük olduğu geç saatlerde 27,69'a kadar yükselen dolar/TL, bu seviyelerde tutunamadı ve günü yatay seyirle 27,0206'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne de yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,07 üzerinde 27,0380'den işlem görüyor.

Roket hızı yükseliş! Dolar/TL 27,03 seviyesinden işlem görüyor
Dolar/TL 27,03 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 27,03 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,16 artışla 28,8890'dan, sterlin/TL de yüzde 0,28 değer kaybıyla 33,4040'dan satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 105,11 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi önceki kapanışının yüzde 0,04 üzerinde 1,0680'den işlem görüyor.

Dolar yükselişte

DOLAR YÜKSELİŞTE!

Analistler, bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmanın yatırımcıların odağına yerleştiğini belirtti.

Para piyasalarında, Fed'in bugün gerçekleştireceği para politikası kurulu toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, Powell'ın açıklamalarının döviz piyasaları ve değerli madenlerin yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 106 seviyelerinin direnç, 104'ün ise destek konumunda olduğunu bildirdi.

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