Sağlık Bakanlığı 27 bin sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 27 bin sözleşmeli sağlık personeli alacağını duyurmuştu. Sağlık personeli pozisyonuna yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin internet sitesinden, "KPSS-2024/5: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Sağlık Personeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları" duyurusu yayımlandı.

Buna göre, 21-28 Şubat'ta tercihleri alınan sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, 27 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonuna yerleştirme sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.