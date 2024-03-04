Sağlık Bakanlığı 27 bin sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığının 27 bin personel pozisyonuna yerleştirme sonuçları açıklandı.

Sağlık Bakanlığı 27 bin sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı
Sağlık Bakanlığı 27 bin sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı
Editör: Uğur Çam
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Sağlık Bakanlığı, 27 bin sözleşmeli sağlık personeli alacağını duyurmuştu. Sağlık personeli pozisyonuna yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin internet sitesinden, "KPSS-2024/5: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Sağlık Personeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları" duyurusu yayımlandı.

Buna göre, 21-28 Şubat'ta tercihleri alınan sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, 27 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonuna yerleştirme sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# sağlık bakanlığı # ösym # personel alımı
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