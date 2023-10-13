Sakarya'da Mısır Verimi Düştü! Taban Fiyattan Sonra Kuraklık Mısır Üreticisini Vurdu

Sakarya'da mısır üreticisi beklediği taban fiyatı alamazken şimdi de kuraklıkla boğuşuyor. Geçen yıl 5 lira 70 kuruş olan mısır fiyatı 6 lira olarak açıklanmıştı. Akyazı ilçesinde üreticiler kuraklık nedeniyle ciddi verim kaybı yaşadı. Üretici tüccara mahkum kaldı, zararı ikiye katlandı.

Mısır Üreticisini Taban Fiyatın Yanında Kuraklık da Vurdu

Çıkış yolu arayan çiftçi yeterli desteği göremeyince iyice dibe batıyor. Taban fiyattan beklediğini göremedi üretici, kuraklık da büyük sorun yarattı. Gelecek sene ekip ekmeyeceğinden emin değil. Mısırın ithal edilmesine köylüler karşı. Akyazı ziraat odası Başkanı A. Şener Bayraktar, bu şartlar altında geçimin ve üretimin zor olduğunu söyledi. Bayraktar, hükümetin taban fiyatını eleştirdi. Üretimin devam etmesi için destek kaçınılmaz.