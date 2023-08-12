SGK borçlarında yapılandırmanın ilk taksit süresi uzatıldı! İşte ilk taksitin ödeneceği tarih
Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçlarını peşin ve taksitli ödeme seçeneğiyle yapılandıranlar için süre yeniden uzatıldı. 3 Ağustos'a kadar ödemesi gereken tutarları ödemeyen veya eksik ödeyenlerin, bu tutarları 31 Ağustos'a kadar geç ödeme zammıyla birlikte yatırmaları mümkün olacak.
Resmi Gazete'de yayınlanan kararla Sosyal Güvenlik Kurumu'na borçlarda yapılandırmaya giden vatandaşların ödeme günü uzatıldı.
SGK'den yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılandırılan borçların peşin ve ilk taksitinin ödeme süresinin ilk olarak 31 Temmuz'a kadar uzatıldığı belirtildi.
Sigorta primi ve yapılandırma borçlarının son ödeme tarihlerinin aynı güne denk gelmesinden dolayı yapılandırmanın peşin ve ilk iki taksitinin son ödeme süresinin 3 Ağustos'a kadar uzatıldığı bildirildi.
Açıklamada, "Toplam tutara uygulanacak geç ödeme zammıyla birlikte ödemeleri durumunda katsayı uygulanmaksızın kanundan yararlanmaları mümkün olacaktır" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi