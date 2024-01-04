Sığır İthalatı Yükselen Fiyata Çare Olmadı! Üreticiler Maliyetlerden Şikayetçi

2023 dış ticaret rakamlarına göre sığır ithalatında aylık artış oranı yüzde 940’a çıktı ancak yine de artan et fiyatlarına çare olmadı. İzmir Kasaplar Odası Başkanı Melih Şenkara fiyatlardaki artışa dikkat çekti ve “üreticiler artan maliyetleri karşılayamıyor” dedi.

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Sığır ithalatı 2023 yılında 1 milyar doları aştı ancak et fiyatlarının yükselişi durmadı.

Et ve Süt Kurumu, Ekim ayında manipülatif fiyat artışlarını önlemek için ithalat yaptığını da açıklamıştı ancak karkas kesim fiyatı baskılarla 250 TL iken yükselişle birlikte 260-270 TL oldu. Et ve Süt Kurumu'nun hamlesi tüketiciye de üreticiye de yaramadı. İzmir Kasaplar Odası Başkanı Melih Şenkara et fiyatlarındaki artışın nedenlerini açıkladı.

- Yapılan ithalat tüketimin çok çok altında kaldı. Ayrıca yapılan ithalat sanayi tipi firmalara yaradı.

Et fiyatlarındaki bir yıllık 152,1 oranındaki artış verilere yansıdı. Et ve Süt Kurumu dahil edildiğinde etteki fiyat ortalama 246 lira 91 kuruş oldu. Şenkara, maliyet artışının altında üreticinin ezildiğini anlattı.

- Temel sebep enflasyon. Artan maliyet ortada yem, mazot.. Bir hayvanın yetiştirilmesi 12 ila 18 ay arasında ülkeye giren ithal et buna çare olamaz.

Hükümete destek çağrısı yapan Şenkara, üretimin yüzde 10 civarında düşebileceğini söyledi.

- Devlet desteği yerli değil para vermesin yerine yeterli yem ve mazot desteği yapsın. Üretici üretimden soğuyor artık. Bu yıl yüzde 10 civarında üretimin düşeceğini tahmin ediyoruz.
Et ve Süt Fiyatları Düşecek Mi?Et ve Süt Fiyatları Düşecek Mi?Ekonomi

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# sığır # ithalat # et ithalatı # et fiyatları
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