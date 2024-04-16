Spot piyasada doğal gaz fiyatları ne durumda? İşte doğal gaz fiyatları...

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 673 lira 29 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları ne durumda? İşte doğal gaz fiyatları...
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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 1 milyon 973 bin 352 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 4 milyon 49 bin 943 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 673 lira 29 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 204 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 156 lira 95 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 189 lira 63 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 95 milyon 366 bin 291 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 96 milyon 481 bin 293 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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# doğal gaz
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