Maaş farkı kalkıyor: EYT'liye intibak formülü belli oldu

Önümüzdeki dönemde emeklilikle ilgili pek çok reform hayata geçirilecek. Bu kapsamda kadınlara yaş ve prim desteği sağlanırken, küçük esnaf ve çiftçilerin prim yükünü düşürecek adımlar atılacak. Ayrıca emeklilerin Temmuz zammı ek iyileştirmelerle artırılacak. EYT'lilerle birlikte sayıları 16 milyona yaklaşan emeklilerin Temmuz zammına refah payı ilave edilirken, bayram ikramiyelerinde de artış gündemde.

Emekliler yapılacak düzenlemeleri beklerken, bazı taleplerde de bulunuyor. Bunlardan biri de intibak ile ilgili. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar intibak düzenlemesi bekliyor. 2000 yılından önce emekli olan yaklaşık 2 milyon emekliye yapılan intibak düzenlemesinin, sonra emekli olanlar için da yapılması beklentisi bulunuyor.

TÜED'DEN ÇAĞRI

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilerin bu talebini şöyle dile getiriyor:

- Çalışma hayatı boyunca aynı sürede, aynı miktarda prim ödeyen ve aynı yaşta emekli olan; fakat emekli oldukları tarihler birbirinden farklı olduğu için aylık hesaplanma yöntemlerindeki değişiklikler sebebiyle aynı olmayan emekli aylıklarının eşitlenmesi, yani intibak konusu çözüm beklemektedir. 2000 öncesi emeklilerimizin intibakları yapıldı. Bugün gelinen noktada 2000 sonrası emeklilerimiz için de aynı durum söz konusudur. Anayasa Mahkememizin de ifade ettiği üzere çözüm ancak parlamentodan çıkarılacak bir intibak kanunuyla olabilecektir. Ortalama prim kazançları, prim ödeme gün sayıları eşit olanlar tespit edilerek, emekli aylıklarındaki farklılıklara son verilmeli.

GÖZLER ÇALIŞMADA

TÜED, Hukuk Danışmanı Cafer Tufan Yazıcıoğlu da emeklilerin en büyük beklentisinin 'intibak yasasının düzenlenmesi olduğunu belirtiyor. Yazıcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

- 2000 yılı öncesi emekliler için intibak düzenlemesi yapıldı. Ama 2000 yılının sonrasında emekli olan üyelerimizin intibak çalışması yapılmadı. Emekliler olarak intibak düzenlemesinde hayata geçmesini bekliyoruz. İntibak düzenlemesi ile emekli vatandaşlarımızın maaş farklarındaki eşitsizlik ortadan kalkmış olacak.

Kaynak: https://www.ahaber.com.tr/galeri/ekonomi/ssk-bagkurlu-maas-farki-kalkacak-eytliye-intibak-formulu-meydana-cikti-2006-2007-2008-sonrasi-dikkat-prim-gun-kazanc-hesabi