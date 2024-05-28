Deniz Akkaya: Beni 1,5 saat balkona kilitledi

Eski manken ve sunucu Deniz Akkaya, sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden kızıyla ilgili bir paylaşım yaptı.

Kızının telefonuna el koyduğunu açıklayan Akkaya, “Az önce 16 senedir resmen tek başıma baktığım kızımın benden ısrarla sakladığı telefonunu ele geçirdim. benden habersiz yurtdışı planları ve fazlasını bulmam neticesinde telefona el koydum.” dedi.

“Fiziken bana saldırması yetmediği gibi beni 1.5 saat balkona kitledi.” diyen Akkaya, “Komşuların ve güvenliğin ricaları karşılıksız kalınca 3 kez 112’yi aramam neticesinde kurtarıldım.” İfadelerini kullandı.

Akkaya'nın açıklaması şöyle;

1997 senesinde başlayan kariyerin ve çok mutlu bir hayatın akabinde son derece yanlış bir baba seçimi ile hamile kaldım ve hayatım resmen kabusa döndü. Bir ruh hastası ile verdiğim velayet savaşı bir ömür sürdü. Az önce 16 senedir resmen tek başıma baktığım kızımın benden ısrarla sakladığı telefonunu ele geçirdim. benden habersiz yurtdışı planları ve fazlasını bulmam neticesinde telefona el koydum. Fiziken bana saldırması yetmediği gibi beni 1.5 saat balkona kitledi.komşuların ve güvenliğin ricaları karşılıksız kalınca 3 kez 112 yi aramam neticesinde kurtarıldım. Polislere de karşı çıkan sonrasında birde hızını alamayıp bana itibar suikasti yapan bu ruh haline ,ergenliğin arkasına saklanmasına izin vermeyeceğim. Biz nerede hata yaptık biliyor musunuz?kontrolsüzce severek. Anne olmak bu değil ve olmamalı. Allah tüm annelere sabır versin.

Sosyal medyadan gelen tepkilerin ardından açıklama yapan Akkaya, "Beni saatlerce balkona kitleyen kızım, polisleri aramaya cesaret edemez derken aramam neticesinde gelen ekiplere çıkardığı zorluk yetmedi birde beni dövdü diyerek itibar suikastine geçti." dedi.

Akkaya'nın tepkilere verdiği yanıt şöyle;