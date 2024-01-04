SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak'ta Ek Zam Mı Gelecek? Merakla Beklenen Zam

Enflasyon rakamının netleşmesi ile birlikte SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 37.57’lik enflasyon farkıyla zam oranları belli oldu. Ancak gelecek olan zam emeklilerin artışında az kalacağa benziyor. Peki, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak'ta ek zam mı gelecek?

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak'ta Ek Zam Mı Gelecek? Merakla Beklenen Zam
SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak'ta Ek Zam Mı Gelecek?
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Asgari ücretin netleşmesi akabinde gözler emeklilere yönelik yapılacak zamlara çevrildi. Ancak bunun içinde enflasyon oranı bekleniyordu. SKK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon rakamı sonrası olacak zammı yeterli bulmadı. Gözler ise Ocak ayına yansıtılacak ek zamma çevrildi. 

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak'ta Ek Zam Mı Gelecek?

Aralık ayı enflasyon rakamının netleşmesi ile birlikte Memur ve memur emeklileri ise enflasyon+ toplu sözleşmeden doğan fark ile birlikte toplam yüzde 49.25 oranında zamlı maaş alacaklar. SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 37.57’lik enflasyon farkını garantilediler. Ancak bu emekliler için yeterli olmadı. Çünkü zam oranları oldukça düşük kaldı. Bu da memurlara yapılacak zam oranıyla dengelenmesi beklendi. Gözler şimdi Meclis'e çevrildi.

Emekliye ek zam

15'inden ve ayın sonuna kadar yatacak olan emekli maaşlarında iyileştirme için zaman varken düzeltilecek olan rakamlar 16 Ocak'ta açıklanabilir. Eğer bir denge sağlanacaksa emeklilere yüzde 50 zam yapılacak. Bu da en düşük emekli maaşının 11 bin TL çıkacağını gösteriyor. 

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