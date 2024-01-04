Akaryakıta Büyük Zam! 4 Ocak 2024 Günü Akaryakıt Fiyatları Güne Yüksek Başladı
Brent petrol ve döviz kurlarındaki artışlar, akaryakıt fiyatlarını etkilerken peşinden bir de ÖTV geldi. Akaryakıttaki otomatik ÖTV artışı yüzde 25,6 oranlarında. Bu artış araç sahiplerinin cebini oldukça yakacak. İşte 4 Ocak 2024 günü motorin, benzin ve LPG fiyatları...
İstatistik Kurumu (TÜİK) dün aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla beraber ÖTV yüzde 25,6 arttı. Ardından akaryakıt fiyatlarında büyük bir yükselme yaşandı. Araç sahipleri yeni fiyatlandırmaları görünce oldukça şaşırdı. İşte 4 ocak 2024 benzin, motorin, LPG fiyatları...
İSTANBUL
Avrupa Yakası
Benzin litre fiyatı: 36,84
Motorin litre fiyatı: 39,34
LPG litre fiyatı: 19,71
Anadolu Yakası
Benzin litre fiyatı: 36,79
Motorin litre fiyatı: 39,28
LPG litre fiyatı: 19,26
ANKARA
Benzin litre fiyatı: 37,52
Motorin litre fiyatı: 39,95
LPG litre fiyatı: 19,68
İZMİR
Benzin litre fiyatı: 37,66
Motorin litre fiyatı: 40,21
LPG litre fiyatı: 19,33