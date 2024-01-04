Akaryakıta Büyük Zam! 4 Ocak 2024 Günü Akaryakıt Fiyatları Güne Yüksek Başladı

Brent petrol ve döviz kurlarındaki artışlar, akaryakıt fiyatlarını etkilerken peşinden bir de ÖTV geldi. Akaryakıttaki otomatik ÖTV artışı yüzde 25,6 oranlarında. Bu artış araç sahiplerinin cebini oldukça yakacak. İşte 4 Ocak 2024 günü motorin, benzin ve LPG fiyatları...

Akaryakıta Büyük Zam! 4 Ocak 2024 Günü Akaryakıt Fiyatları Güne Yüksek Başladı

İstatistik Kurumu (TÜİK) dün aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla beraber ÖTV yüzde 25,6 arttı. Ardından akaryakıt fiyatlarında büyük bir yükselme yaşandı. Araç sahipleri yeni fiyatlandırmaları görünce oldukça şaşırdı. İşte 4 ocak 2024 benzin, motorin, LPG fiyatları...

İSTANBUL

Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 36,84
Motorin litre fiyatı: 39,34
LPG litre fiyatı: 19,71

Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 36,79
Motorin litre fiyatı: 39,28
LPG litre fiyatı: 19,26

ANKARA 

Benzin litre fiyatı: 37,52
Motorin litre fiyatı: 39,95
LPG litre fiyatı: 19,68

İZMİR 

 Benzin litre fiyatı: 37,66
Motorin litre fiyatı: 40,21
LPG litre fiyatı: 19,33

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