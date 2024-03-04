Tek Gıda İş sendikası IFFCO Gıda Fabrikası önünde eylem yaptı

Sendikanın yaptığı açıklamada “anayasal haklara saygı duyulsun, atılan işçiler geri anılsın” denildi.

İzmir Atatürk Organize Sanayide faaliyet yürüten IFFCO Gıda yağ fabrikasında Tek Gıda İş Sendikası örgütlendi. Sendika bir süre önce de yetki aldı. İşveren de 5 kişiyi işten çıkardı.

İş veren yetkiye itiraz etti. Yerel mahkeme sendikanın lehine karar verdi. İş veren de kararı temyize götürdü. Aynı anda emekçilere mobingler başladı.



5 çalışanın görevine son verilmesinin ardından sendika yönetimi fabrika önünde eylem yaptı. Tek Gıda İş Sendikası Genel Teşkilatlanma Sekreteri Kemal Köse, “anayasal hakkımız engellenemez” dedi



Köse, işten çıkarılan emekçiler işine dönene kadar mücadelelerinin devam edeceğini belirtti.



Türk-İş 3. Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak da işverene seslendi, anlaşmak için işçinin elinin havada olduğunu söyledi.



Emekçilerin mücadelesine Vatan Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serhan Bolluk da destek verdi.



