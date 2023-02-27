THY’den afetzede öğrencilere iş imkanı

Türk Hava Yolları (THY), Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde etkili olan depremden etkilenen afetzede öğrenciler için part time iş ilanı açtı.

THY’den afetzede öğrencilere iş imkanı
THY’den afetzede öğrencilere iş imkanı / 2023

THY resmi internet sitesinde yer alan ilana göre sadece depremden etkilenen 11 ilde bulunan afetzede öğrenciler başvuru yapacak. 

İlanda, Lisans 3. ve 4. sınıf öğrencilere Anadolu istasyonlarında part-time çalışma imkanı sunulacağı belirtildi. İlan şartlarında T.C. vatandaşı veya mavi kart sahibi olmak, 01.01.1997 ve sonrasında doğmuş olmak, en az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin herhangi bir bölümünde 3. ya da 4. sınıf öğrencisi olmak, 2024 yılında mezun olma koşulu aranıyor. Ayrıca iş başvurusu yapacak afetzede öğrenciler vardiyalı çalışma düzeninde THY ofislerinde haftanın en az 2 günü tam zamanlı olmak üzere haftada en fazla 30 saat çalışabilecek. Adaylardan ayrıca adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunması ve yapılacak olan İngilizce sınavında başarılı olması istenecek. 

BAŞVURUYU SADECE AFETZEDE ÖĞRENCİLER YAPABİLİYOR 

THY'de afetzede öğrenciler için açılan iş ilanında 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'na göre depremden etkilenen iller olarak kabul edilen Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elâzığ illerinde kendisi ve/ya 1. dereceden yakını (anne, baba ya da kardeş) 'afetzede' olarak değerlendirilen adaylar, 11 ilin dışında okuyan ve 1. dereceden yakını (anne, baba ya da kardeş) 'afetzede' olarak değerlendirilen adaylarımız sürece başvuru yapabilecek. 

Kaynak: DHA

# THY # öğrenci # türk hava yolları
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