Ticari Kredi Faizi 21 Yılın Zirvesinde

Ticari kredi faizi 21 yılın zirvesine çıktı. Merkez Bankası verilerine göre, 24 Kasım haftası itibariyle ortalama ticari kredi faizi yüzde 52,19'a yükseldi.

Ticari Kredi Faizi 21 Yılın Zirvesinde
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Ticari kredi faizi yüzde 52 ile rekor seviyeye yükseldi. Merkez Bankası verilerine göre, 24 Kasım haftası itibariyle ortalama ticari kredi faizi yüzde 52,19 ile 2002'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Bireysel kredi faizlerinde de ortalama yüzde 60 seviyesindeki seyir devam etti. Kredi faizlerinde yukarı yönlü ivme korunurken kredi büyüme hızlarında ticari kredilerin bireysel segmentten daha ilerde olduğu izlendi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine dayanarak yapılan hesaplamaya göre, tüketici kredilerinde büyüme yüzde 10,4 seviyesine gerileyerek Temmuz 2021'den bu yana en yavaş seviyeye indi. Ticari kredi büyüme hızı ise yüzde 19 seviyesinde kaydedildi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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