Toplumsal Kredi Notu Geliyor! Merkez Bankası'nın Çalışmasını Cevdet Yılmaz Duyurdu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Merkez Bankası’nın toplumsal kredi notu adlı bir çalışma yaptığını söyledi. Yılmaz, Kur Korumalı Mevduatın görevini yerine girdiğini de belirtti.

Toplumsal Kredi Notu Geliyor! Merkez Bankası'nın Çalışmasını Cevdet Yılmaz Duyurdu
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Toplumsal kredi notu geliyor... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Merkez Bankası’nın toplumsal kredi notu adlı bir çalışma yaptığını söyledi.

Sistemin temelinin, belli alanda kredi veren bankaları düzenlemelerle teşvik edeceklerini belirtti.

Cevdet Yılmaz, “Büyüme performanslarına daha fazla esneklik sağlayabiliyorsunuz. Yaptığınız düzenlemelerle tabii objektif bir şekilde ölçerek bu çalışmayı Merkez Bankamız, Bankacılar Birliği'yle bankalarla birlikte yürütüyor” değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, Kur Korumalı Mevduat ile ilgili de konuştu. Görevini yerine girdiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı "O gün için bir ihtiyaçtı. Ve görevini ifa etti. Şimdi farklı bir çerçevede devam ediyoruz." dedi.

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# kredi notu # Merkez Bankası # cevdet yılmaz
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