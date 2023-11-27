Türk Lirası - Dinar Görüşmeleri Başlıyor! Dolar Saltanatı Çöküyor

TL-Dinar görüşmeleri başlıyor. Türkiye-Irak arasındaki iş birliği yerel paralarla farklı boyutlara taşınacak.

2 ülke arasında yerel para birimlerinin kullanılması konusunda önemli adımlar atılıyor. Bu kapsamda Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’nin direktifleri doğrultusunda üst düzey bir heyet Ankara'yı ziyaret edecek.

Ticaret, mali işbirliği, bankacılık ve döviz alışverişinin düzenlenmesi konularında önemli adımlar atılması hedefleniyor.

Heyetin, Türkiye’deki finansal kuruluşlar, Merkez Bankası, Bankalar Birliği ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile yapacağı görüşmelerde, özellikle TL, Dinar gibi farklı para birimlerinin kullanımının artırılması ve ticaretin düzenlenmesi ele alınacak.

Irak Merkez Bankası kaynakları, özellikle Türkiye ile ticaret hacminin büyüklüğü nedeniyle dolar dışında para birimlerine yönelmek istediklerini belirtiyor. Bu adım, finans sektöründe planlanan reformların bir parçası olarak değerlendiriliyor.