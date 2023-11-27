Türkiye'nin En Soğuk Şehirleri Belli Oldu! Doğu Anadolu'da Değil...

Meteoroloji Gözlem İstasyonu Türkiye'nin en soğuk şehirler listesini yayınladı. Bu illerin hiçbiri Doğu Anadolu'da yer almıyor, dolayısıyla ne Erzurum listede yok...

Türkiye'nin En Soğuk Şehirleri Belli Oldu! Doğu Anadolu'da Değil...
Türkiye'nin En Soğuk Şehirleri Belli Oldu! Doğu Anadolu'da Değil...
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Herkes Türkiye'nin en soğuk şehrinin Erzurum, KArs veya Ardaha gibi ülkenin doğu kesimlerinde olduğunu düşünürdü. Ancak bu mevsimde Türkiye'nin en soğuk şehirleri bambaşka oldu. Bolu, Türkiye'nin en soğuk şehri olarak belirlendi. Peki son zamanlarda Türkiye'nin en soğuk şehirleri hangileri oldu? Meteoroloji Gözlem İstasyonu açıkladı...

Türkiye'nin En Soğuk Şehirleri

Türkiye'nin En Soğuk Şehirleri
Türkiye'nin En Soğuk Şehirleri

Edinilen bilgiye göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1711 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametreler sayesinde Türkiye'nin en soğuk illeri belirlendi.

  1. Bolu: Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan meteorolojik parametrelerde bu gece eksi 11,3 dereceyle Türkiye’nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.

  2. Düzce: Gölyaka Kardüz Yaylası eksi 10, 2 dereceyle ikinci sırada yer aldı.

  3. Çankırı: Türkiye’nin en soğuk üçüncü yeri ise eksi 10 derece ile Çankırı’nın Ilgaz dağı oldu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# soğuk # türkiye
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