Türkiye'nin En Soğuk Şehirleri Belli Oldu! Doğu Anadolu'da Değil...

Herkes Türkiye'nin en soğuk şehrinin Erzurum, KArs veya Ardaha gibi ülkenin doğu kesimlerinde olduğunu düşünürdü. Ancak bu mevsimde Türkiye'nin en soğuk şehirleri bambaşka oldu. Bolu, Türkiye'nin en soğuk şehri olarak belirlendi. Peki son zamanlarda Türkiye'nin en soğuk şehirleri hangileri oldu? Meteoroloji Gözlem İstasyonu açıkladı...

Türkiye'nin En Soğuk Şehirleri

Türkiye'nin En Soğuk Şehirleri

Edinilen bilgiye göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1711 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametreler sayesinde Türkiye'nin en soğuk illeri belirlendi.