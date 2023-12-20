Tüketici Mahkemesi Başvuru Sınırı Yükseltildi

Tüketici Mahkemesi başvuru sınırı 104 bin liraya yükseltildi. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da öngörülen idari para cezaları da gelecek yıl için 58,46 artırılarak, yeniden belirlendi.

Tüketici Mahkemesi Başvuru Sınırı Yükseltildi

Tüketici Mahkemesi başvuru sınırı 104 bin lira olacak. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da öngörülen tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurulardaki uyuşmazlıkların parasal değerlerinin sınırları ile idari para cezaları yeniden değerleme oranında artırıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan konuya ilişkin tebliğler, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda uyulması zorunlu parasal sınırlar, yüzde 58,46'lık yeniden değerleme oranına göre tekrar düzenlendi.

2024 yılı için yapılacak başvurularda değeri 104 bin TL'nin altında bulunan uyuşmazlıklarda, İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri görevli olacak.

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