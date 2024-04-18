Tüketiciden restoran ve kafelere boykot!

Yüksek enflasyon karşısında günden güne düşen alım gücü, lokantalarda yemek yemeyi zorlaştırdı. Yaşanan fahiş artışları protesto eden çok sayıda tüketici 20-21 Nisan'da restoran ve kafelere gitmeyeceklerini paylaştı.

Enflasyondaki artış artık dışarıda yemek yemeyi de lüks haline getirdi. Alım gücünün düşmesi ve gıda enflasyonunun yükselmesi ile birlikte restoran ve kafelerde oturmak artık imkansız halde.



Tüketiciler restoran ve kafelerde yaşanan fahiş fiyat artışını sosyal medya üzerinden belgeledi. Vatandaşlar yüksek rakamları protesto etmek için 20-21 Nisan'da restoranlara gitmeyecekleri açıkladı.



