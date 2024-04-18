Eski CHP'li Belediye Başkanından, Yeni CHP'li Başkana borçlu belediye sürprizi!

İzmir’de yerel seçim sonrası CHP’de kazan kaynıyor. Yeniden aday gösterilmeyen belediye başkanlarının bıraktıkları borçlar gündeme gelmeye devam ediyor. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Borç içinde bir belediyeyiz. Gerekirse pankart da asacağım." dedi. Bir önceki başkan Abdul Batur’a işaret ederek “beni bu duruma sokanlara da teessüfümü bildiriyorum” dedi.

İzmir’de CHP’li Belediyeler borçla boğuşuyor. Bir önceki CHP’li Belediye başkanlarının devrettikleri borçlara yeni başkanlar tepki gösteriyor. O isimlerin başında Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu geliyor.

Nilüfer Çınarlı Mutlu Konak Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı 2. Birleşiminde faaliyet raporu tartışmalarında yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Konak Belediyesi’nin borç batağı içinde olduğunu itiraf etti. “Gerekirse pankart asacağım” dedi.

Ödemiş’te de durum iç açıcı değil. Yeni seçilen CHP’li Mustafa Turan, görevi devraldığı CHP’li Mehmet Eriş’i bıraktığı borç nedeniyle suçladı.

Turan, Eriş döneminden kalma 436 milyon 593 bin lira borcu olduğunu açıkladı. Turan, “Belediyeler, benden sonrası tufan diyerek yönetilemez” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde de son 2 ayda Tunç Soyer giderayak 2 binden fazla kişiyi işe alması tartışma yarattı.

Cemil Tugay göreve gelir gelmez işe alım sürecini durdurdu. Tugay son dönemde işe alınan personelle ilgili rapor hazırlattı. İhtiyaç fazlası personelle yolların ayrılacağı belirtiliyor.

Öte yandan personelin İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne maliyetinin sigorta dahil 80 milyon TL olduğu bildirildi.



