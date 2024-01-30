TÜRK-İŞ açıkladı: Yoksulluk sınırı 49 bin lirayı aştı
TÜRK-İŞ'in Ocak ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre açlık sınırı 15 bin 48 TL’ye, yoksulluk sınırı 49 bin 019 TL'ye yükseldi. En düşük emekli maaşı açlık sınırının altında kalırken asgari ücret ile arasında 1954 TL kaldı.
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) 2024 Ocak ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını duyurdu. Aralık ayında açlık sınırı 14 bin 431 lira olarak açıklanmıştı. Bir ayda 617 TL artarak 15 bin 48 TL'ye yükselmiş oldu. Yoksulluk sınırı ise 47 bin TL'den bir ayda 2 bin TL artarak 49 bin TL'ye yükseldi.
TÜRK-İŞ Araştırmasının 2024 Ocak ayı sonucuna göre; Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 15 bin 048 TL’ye yükseldi.
Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 49 bin 019 TL’ye yükseldi.
Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 19 bin 630 TL’ye yükseldi.