YSK'dan CHP ve Zafer Partisi'ne ret

Yüksek Seçim Kurulu, CHP ve Zafer Partisi'nin 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için siyasi partilerin oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için yaptığı itirazı reddetti.

Yüksek Seçim Kurulu, 27 Ocak tarihinde siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde partilerin oy pusulalarındaki yerlerini belirlemek için kura çekimi yaptı.

YSK'DAN CHP VE ZAFER PARTİSİ'NİN İTİRAZINI REDDETTİ

Kura çekimine Cumhuriyet Halk Partisi ve Zafer Partisi itiraz etti. İki partinin ayrı ayrı gönderdiği itiraz dilekçelerini inceleyen YSK, yapılan itirazı reddetti.

Yüksek Seçim Kurulu'nun yaptığı kura sonucunda siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri şu şekilde:

Adalet ve Kalkınma Partisi - 1

İyi Parti - 2

Sol Parti - 3

Büyük Birlik Partisi - 4

Memleket Partisi - 5

Anavatan Partisi - 6

Demokratik Sol Parti - 7

Yeniden Refah Partisi - 8

Halkların Eşitlik Demokrasi Partisi - 9

Türkiye Komünist Partisi - 10

Anadolu Birliği Partisi - 11

Zafer Partisi - 12

Halkın Kurtuluş Partisi - 13

Türkiye Komünist Hareketi - 14

Bağımsız Türkiye Partisi - 15

Gelecek Partisi - 16

Türkiye İşçi Partisi - 17

Cumhuriyet Halk Partisi - 18

Emek Partisi - 19

Adalet Birlik Partisi - 20

Hak ve Özgürlükler Partisi - 21

Ocak Partisi - 22

Güç Birliği Partisi - 23

Demokrat Parti - 24

Milli Yol Partisi - 25

Millet Partisi - 26

Genç Parti - 27

Adalet Partisi - 28

Türkiye Komünist Hareketi - 29

Aydınlık ve Demokrasi Partisi - 30

Milliyetçi Hareket Partisi - 31

Türkiye İşçi Partisi - 32

Demokrasi ve Atılım Partisi - 33

Saadet Partisi - 34

Vatan Partisi - 35