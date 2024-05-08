Türkiye gri listeden çıkacak mı?

Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü FATF, Türkiye'yi gri listeden çıkaracak mı? Örgütün raporunu önümüzdeki ay açıklaması bekleniyor.



Türkiye kara para trafiği iddiasıyla 2021 yılında örgüt tarafından gri listeye alınmıştı.



İddiaya göre yetkililer geçen günlerde Türkiye'ye geldi. Reuters'e bilgi veren iki kaynağa göre görüşmelerde kara para trafiğine karşı yapılan çalışmalar görüşüldü.



Kamuoyuna açıklanmayan ziyaretteki görüşmeler doğrultusunda Türkiye ile ilgili raporun önümüzdeki ay açıklanması bekleniyor.



Örgüt, şubat ayında Türkiye'ye ilişkin yaptığı son açıklamada, ülkenin "eylem planını büyük ölçüde tamamladığına" ve yerinde değerlendirme yapılması gerektiğine dair tespitte bulunduğunu duyurmuştu.



Hazine ve Maliye Şimşek de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ülkemizi gri listeden çıkarmak için teknik çalışmalarımızı başarıyla tamamladık." demiş sürecin haziran ayında yapılacak yerinde inceleme ile tamamlanacağını ifade etmişti.