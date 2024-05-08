Türkiye ve Azerbaycan arasında işbirliği: Hedef ticarette 15 milyar dolar

Türkiye ile Azerbaycan arasında 11. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Protokolü imzalandı. Bu kapsamda, Ekonomi, ticaret, su ve tarım alanlarında anlaşmaya imza atıldı.

Türkiye ve Azerbaycan arasında işbirliği: Hedef ticarette 15 milyar dolar
Editör: Haber Merkezi
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Türkiye ve Azerbaycan 11. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Protokolü’ne imza attı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Beştepe’de Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov’u ağırladı.

Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Türkiye ve Azerbaycan arasında 120 maddelik 11. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Protokolü’ne imzalar atıldı.

Protokal kapsamında, ayrıca iki ülke arasında ekonomi, ticaret, su ve tarım alanlarında 4 anlaşma imzalandı.

İmza töreni sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Azerbaycan Başbakanı Asadov, birlikte kameralar karşısına geçti. Yılmaz, Azerbaycan ile ikili ticaret hedeflerini açıkladı.

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# türkiye # Azerbaycan
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